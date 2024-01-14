نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مصر المتوقع أمام موزمبيق بكأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب موزمبيق اليوم السبت الموافق 14 يناير الحالي بستاد فيليكس هوفويت في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر وموزمبيق

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وموزمبيق مساء الأحد في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي.

مجموعة مصر وموزمبيق

1- الرأس الأخضر

2- موزمبيق

3- غانا

4- مصر

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق

تردد bein sports على نايل سات

تردد القناة الأولى: 11013.

تردد القناة الثانية: 11054.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/4

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيل مصر المتوقع أمام موزمبيق

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: فتوح، حجازي، عبد المنعم، عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية، النني، امام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد.

