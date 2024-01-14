نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فيتوريا يحسم الجدل حول استبعاد نجمي الأهلي من معسكر مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض أولى مبارياته في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج 2024، عندما يواجه نظيره منتخب موزمبيق، مساء اليوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري.

وشهدت قائمة منتخب مصر بعض الجدل بسبب استبعاد بعض الأسماء التي ظهرت بشكل مميز في الفترة الأخيرة، من بينهم حسين الشحات.

- فيتوريا يعلق علي استبعاد نجمي الأهلي

وعلق فيتوريا عن استبعاد نجوم النادي الأهلي بسبب الأزمة الأخيرة قائلا:" جميع الأزمات تحل في وقتها وقد آكون كاذبا إذا قلت أنني لم أفكر بها في تلك اللحظة، لكن بمجرد أن تم حل هذه المشاكل أؤكد بأن روي فيتوريا أو أي لاعب ليسوا أهم من منتخب مصر".

وواصل:" حتى وإن حدثت مشكله مع أي لاعب وأعلم أن ضمه سيكون إضافة للفريق سأقوم بضمه وانا سعيد".

- تشكيل مصر المتوقع ضد موزمبيق

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي «مروان عطية» - أحمد سيد زيزو «إمام عاشور».

خط الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

