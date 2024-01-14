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أحمد جودة - القاهرة - أعرب مدرب منتخب سوريا الأرجنتيني، هيكتور كوبر، عن شكره وإشادته بأداء لاعبيه بعد التعادل السلبي أمام أوزبكستان في الجولة الأولى من مباريات كأس آسيا المقامة في قطر.

كوبر يُثني على لاعبي منتخب سوريا بعد مواجهة أوزباكستان

وأكد كوبر في مؤتمر صحفي بعد المباراة أنه فخور بأداء الفريق وتنفيذ اللاعبين للواجبات الدفاعية والهجومية. وأشار إلى أن التعادل أمام منافس صعب يتطلب البحث عن الأفضل لتحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين أمام الهند وأستراليا.

وأوضح كوبر أن المنتخب الهندي يعتبر فريقًا متطورًا، وسيعتمد على التكتيك المناسب لتحقيق الانتصار. وأشار إلى أنه قد تابع مباراة أستراليا مع الهند وسيقوم بتحليلها لفهم نقاط القوة والضعف.

وفيما يتعلق بالقرار الجدلي بشأن استبعاد المهاجم عمر السومة، أكد كوبر أن القرار اتخذ بناءً على أمور تكتيكية واعتبره قرارًا فنيًا، مشيرًا إلى أن السومة قد يكون له دور في المستقبل.

وختم كوبر بالتحدث عن غياب عمر خربين عن التشكيلة الأساسية، مشيرًا إلى أنه لم يبدأ المباراة بسبب عودته من الإصابة، معبرًا عن أمله في أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات القادمة.