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أحمد جودة - القاهرة - عاد ريال بيتيس لسكة الانتصارات في الليجا بعد أن اكتفى بهدف نظيف في شباك جاره غرناطة، في المواجهة الأندلسية التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ20 من الليجا.

ريال بيتيس يعود لسكة الانتصارات في الليجا

يدين "الفيرديبلانكوس" بالفضل في الفوز الذي تحقق على ملعب (بينيتو فيامارين) للنجم إيسكو، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 76.

كاد الضيوف أن يعدلوا بعدها الكفة سريعا بهدف التعادل في الدقيقة 82 عن طريق ماتياس أريزو، إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" أنقذت أصحاب الأرض بإلغاء الهدف بسبب التسلل.

واستعاد بيتيس بهذه النتيجة ذاكرة الانتصارات في الليجا بعد 5 جولات من الغياب (4 تعادلات وخسارة).

ورفع فريق التشيلي المخضرم مانويل بيليجريني رصيده إلى 31 نقطة يستقر بها في المركز السابع.

أما غرناطة فتلقى خسارته الـ13 هذا الموسم، الثالثة في آخر 5 جولات، ليبقى قابعا في المركز الـ19 وقبل الأخير بـ11 نقطة.

