موعد مباراة اليابان ضد فيتنام في أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة لها

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب اليابان الأول لكرة القدم، لانطلاق منافساته في كأس أمم آسيا 2023 بمواجهة نظيره منتخب فيتنام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة القارية.

وأوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة أمم آسيا، منتخب اليابان، في المجموعة الرابعة التي تضم منتخب فيتنام، ومنتخب العراق، ومنتخب العراق.

موعد مباراة اليابان ضد فيتنام في أمم آسيا 2023

تنطلق مباراة اليابان ضد فيتنام، والتي يستضيفها ملعب استاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في كأس أمم آسيا بقطر، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الأحد، الموافق 13 يناير، بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة اليابان ضد فيتنام في أمم آسيا 2023

تذاع مباريات كأس أمم آسيا، بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية والتي خصصت لنقل البطولة قنوات جديدة، بالإضافة إلى قناةSSC السعودية الرياضية.

تذاع مباراة اليابان ضد فيتنام، ضمن منافسات كأس آسيا عبر قنوات beIN Asian cup 1، وقناة الكاس اكسترا HD 1، وSSC Sports HD 1، ووالكاس اكسترا 2، والرابعة العراقية.

يعلق على مباراة اليابان ضد فيتنام في أمم آسيا، مناف الحميداوي، وعبد الله المحيسن، وحسن العيدروس.

قائمة منتخب اليابان المشاركة في أمم آسيا 2023

وأعلن هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان، في وقت سابق، قائمة الساموراي المشاركة في أمم آسيا 2023 بقطر، وضمت كلا من:

حراسة المرمى: دايا مايكاوا (فيسيل كوبي) - وزيون سوزوكي (سانت ترويدن البلجيكي) - وتايشي براندون نوزاوا (إف سي طوكيو).

خط الدفاع: شوغو تانيغوتشي (الريان القطري) - وكو إيتاكورا (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني) - وتسويوشي واتانابي (غانت البلجيكي) - ويوتا ناكاياما (هادرسفيلد الإنجليزي) - وكوكي ماتشيدا (يونيون سان خيلويزي البلجيكي) - وسييا مايكوما (سيريزو أوساكا) - وتاكيهيرو تومياسو (آرسنال الإنجليزي) - وهيروكي إيتو (شتوتغارت الألماني) - ويوكيناري سوغاوارا (ألكمار الهولندي).

خط الوسط: واتارو إيندو (ليفربول الإنجليزي) - وجونيا إيتو (رينس الفرنسي) - وتاكوما أسانو (بوخوم الألماني) - وتاكومي مينامينو (موناكو الفرنسي) - وهيديماسا موريتا (سبورتينغ البرتغالي) - وكاورو ميتوما (برايتون الإنجليزي) - وريو هاتاتي (سيلتك الأسكوتلندي) - وكيتو ناكامورا (رينس الفرنسي) - وتاكيفوسا كوبو (ريال سوسيداد الإسباني) - وكايشو سانو (كاشيما أنتلرز).

خط الهجوم: دايزن مايدا (سلتيك الأسكوتلندي) - وريتسو دوان (فرايبورغ الألماني) - وأياسي أويدا (فيينورد الهولندي) - وماو هوسويا (كاشيوا ريسول).