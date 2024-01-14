موعد مباراة فلسطين ضد إيران في أمم آسيا 2024 والقنوات الناقلة لها

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم في كل مكان نحو موعد مباراة منتخب فلسطين الأول لكرة القدم ضد منتخب إيران في كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة منتخب فلسطين ضد إيران في كأس أمم آسيا 2024

يواجه المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم نظيره منتخب إيران مساء اليوم الأحد 14 يناير 2024، في الجولة لأولي من منافسات كأس أمم آسيا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب المدينة التعليمية المباراة المرتقبة بين منتخب فلسطين الأول لكرة القدم ضد نظيره منتخب إيران في كأس أمم آسيا 2023

القنوات الناقلة لمباراة إيران ضد فلسطين في كأس أمم آسيا 2023

BeIN Sport CUP 1 HD

التردد: 10810 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 2/3

BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 2/3

BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 2/3

ويتواجد المنتخب الفلسطيني في المجموعة الثالثة بجانب إيران، الإمارات، وهونج كونج في كأس أمم آسيا 2024.