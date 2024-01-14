نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 14 من شهر يناير الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا اليوم الاحد

نيجيريا ضد غينيا الاستوائية، في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة؛ والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي.

مصر ضد موزمبيق، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب "فيليكس هوفويت".

غانا ضد الرأس الأخضر؛ في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا اليوم الأحد

والجدير بالذكر أن مباريات كأس أمم إفريقيا، سيتم إذاعتها بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية والتي تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة بطولة كأس أمم إفريقيا داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.