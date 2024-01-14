الرياضة

ماهي القنوات الناقلة لمباراة إيران ضد فلسطين.. احصل على ترددها الآن

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الآسيوية، عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب فلسطين ضد نظيره منتخب إيران في كأس أمم آسيا 2024.  

القنوات الناقلة لمباراة إيران ضد فلسطين في كأس أمم آسيا 2023

BeIN Sport CUP 1 HD 

التردد: 10810 

الاستقطاب: أفقي 

معدل الترميز: 27500 

معدل تصحيح الخطأ: 2/3 

 BeIN Sport CUP 2 HD 

التردد: 10850 

الاستقطاب: أفقي 

معدل الترميز: 27500 

معدل تصحيح الخطأ: 2/3 

 BeIN Sport CUP 3 English HD 

التردد: 12188 

الاستقطاب: أفقي 

معدل الترميز: 27500 

معدل تصحيح الخطأ: 2/3  

موعد مباراة منتخب فلسطين ضد إيران في كأس أمم آسيا 2023  

يواجه المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم نظيره منتخب إيران مساء اليوم الأحد 14 يناير 2024، في الجولة الأولي من منافسات كأس أمم آسيا 2024.  

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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