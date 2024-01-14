نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الامارات المتوقع لمباراة هونج كونج اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره منتخب هونج كونج مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023.

موعد مباراة الإمارت ضد هونج كونج في أمم آسيا 2023

وتقام المباراة على ملعب ستاد خليفة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى المنتخب الإماراتي لتحقيق الفوز أمام نظيره منتخب هونج كونج مساء اليوم الأحد من أجل تعزيز آماله في الصعود إلى الدور المقبل.

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات ضد هونج كونج في أمم آسيا2023

ومن المتوقع أن يدخل الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي مباراة هونج كونج مساء اليوم الأحد في بطولة كأس آسيا بتشكيلة مكونة من الأسماء التالية:-

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: خالد الظنحاني - خليفة الحمادي - خالد الهاشمي - عبد الله إدريس.

خط الوسط: عبد الله رمضان - علي سالمين - كايو كانيدو - حارب عبد الله - علي صالح.

خط الهجوم: سلطان عادل.