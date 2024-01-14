نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024.. تونس في صدارة التوقعات ومنافسة شرسة بين جنوب إفريقيا ومالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام فعاليات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، حيث يشهد التنافس شدة بين المنتخبات الأربعة المشاركة.

وتضم المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية كلا من منتخب مالي، جنوب إفريقيا، نامبيا، تونس

يتوقع أن يكون المنتخب التونسي بصدارة المجموعة مع فرص تأهل كبيرة، فيما يتنافس جنوب إفريقيا ومالي على المركز الثاني وفقًا لتحليل أداء الفرق الرياضي.

تتميز المجموعة الخامسة بوجود بطلين سابقين للبطولة، حيث توجت تونس في عام 2004، وفازت جنوب إفريقيا باللقب في 1996.

مالي

شارك منتخب مالي لأول مرة في كأس الأمم الإفريقية عام 1972، حيث أحرز المركز الثاني بعد خسارته في النهائي أمام الكونغو.

غاب منتخب مالي عن المشاركة لمدة عشر نسخ قبل عودته في 1994 وتحقيق المركز الرابع، ثم عاد في 2002 و2004، حيث حل في المركز الرابع في كل منهما.

وخلال السنوات الأخيرة، حقق منتخب مالي إنجازات جيدة، حيث حل في المركز الثالث في 2012 و2013، وخرج من دور الـ16 في النسخة الأخيرة بالكاميرون.



ناميبيا

منتخب ناميبيا، المعروف بـ "المحاربون الشجعان"، ليس لديه تاريخ طويل في كأس الأمم الإفريقية، حيث شارك في البطولة ثلاث مرات في عام 1998 ببوركينا فاسو، وفي غانا 2008، وأخيرًا في مصر 2019، ولكنهم خرجوا في كل مرة من الدور الأول.

يعتبر بعض المحللين "الحصان الأسود" لمالي، فريقًا يتميز بالمفاجآت والأداء المتميز.

جنوب إفريقيا

منتخب جنوب إفريقيا كان أحد المؤسسين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورغم أنه كان من المقرر أن يشارك في النسخة الأولى لكن استبعد بسبب الفصل العنصري. عاد إلى المشاركة في 1996 واستضاف البطولة، حيث فازوا باللقب، وهو اللقب الوحيد في تاريخهم.

حل منتخب "البافانا بافانا" في 1998، في المركز الثاني بعد خسارته في النهائي أمام مصر، وفي 2000 حققوا المركز الثالث.

فشل منتخب جنوب إفريقيا بعد ذلك في التأهل للمربع الذهبي في البطولات التالية ولم يتمكنوا من التأهل للنهائيات في النسخة الأخيرة بالكاميرون.

تونس

حقق منتخب تونس إنجازًا كبيرًا في 2004، حين توج "نسور قرطاج" بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت على أرضهم.

كما حصل منتخب تونس على الميدالية الفضية في كأس الأمم الإفريقية مرتين، في جنوب إفريقيا عام 1996، وعند استضافتها للبطولة في تونس عام 1965.

في تاريخه، حلت تونس في المرتبة الثالثة مرة واحدة عام 1962 في إثيوبيا، في أول مشاركة لـ "نسور قرطاج".

في 2019، حل المنتخب في المرتبة الرابعة في مصر، وخرج من ربع النهائي في النسخة الأخيرة بالكاميرون عام 2021 على يد بوركينا فاسو.