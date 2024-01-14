نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة مصر ضد موزمبيق والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يفتتح المنتخب المصري مشواره في بطولة كأس الأمم الافريقية، وذلك بمواجهة نظيره الموزمبيقي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ووقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية والتي ضمت كلا من منتخب غانا، منتخب موزمبيق، منتخب الرأس الاخضر.

ويسعى المنتخب المصري من اجل تحقيق انتصارا في المباراة الافتتاحية، مستعينا بسجل انتصاراته التاريخي امام موزمبيق.

موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس الامم الافريقية

وتنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب فليكس هوفويه بويني" أحداث مباراة مصر ضد موزمبيق.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس الامم الافريقية

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورتس المباراة بين وكافة مباريات المسابقة حصريا.

كما تنقل القناة الجزائرية programe national HD المفتوحة علي نايل سات١٧ مباراة كأس الأمم الافريقية مجانًا، من ضمنهم مباراة المنتخب المصري.