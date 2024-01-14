مهاجم موزمبيق السابق: مصر وغانا الأقرب للتأهل.. ومواجهة الفراعنة ستكون صعبة للغاية "خاص"

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مانويل بوكاني الشهير بـ "تيكو تيكو" مهاجم منتخب موزمبيق السابق، قبل مواجهة منتخب مصر في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال تيكو تيكو في تصريحات خاصة للفجر الرياضي “أعتقد أن مواجهة مصر صعبة للغاية بالنسبة للمنتخب الموزمبيقي، كما أن الفراعنة رفقة غانا هم الأقرب للصعود إلى دور الستة عشر”.

وأضاف “منتخب مومبيق فريق جماعي يحاول دائما الاعتماد على بناء اللعب من الخلف بشكل جيد، ويدافع الفريق كوحدة واحدة ونعمل على استغلال الهجوم المرتد ضد مصر”.

وتابع “نمتلك بعض اللاعبين الجيدين مثل دومينيجز ورينيلدو ماندافا لاعب أتلتيكو مدريد وجيني الذي يلعب في البرتغال لكنه لا يلعب أمام منتخب مصر ويمثل خسارة حقيقية للمنتخب الموزمبيقي”.

وأتم “من الصعب توقع بطل كأس أمم إفريقيا، أرشح الكاميرون والجزائر وكوت ديفوار ونيجيريا والمغرب كلهم سيقاتلون من أجل اللقب".