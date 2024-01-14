نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتوريا يستقر على تشكيل منتخب مصر لمواجهة موزمبيق اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد المنتخب المصري لضربة البداية، في أمم افريقيا وذلك بمواجهة منتخب موزمبيق ضمن منافسات الجولة الاولى من دور مجموعات البطولة.

ووقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية والتي ضمت كلا من منتخب غانا، منتخب موزمبيق، منتخب الرأس الاخضر.

ويسعى المنتخب المصري من اجل تحقيق انتصارا في المباراة الافتتاحية، مستعينا بسجل انتصاراته التاريخي امام موزمبيق.

واستقر المدرب البرتغالي روري فيتوريا على تشكيل فريقه في المباراة المرتقبة والذي يتوقع أن يكون كالاتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبدالمنعم- أحمد حجازي- أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني- مروان عطية- إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد- محمد صلاح.

موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس الامم الافريقية

وتنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب فليكس هوفويه بويني" أحداث مباراة مصر ضد موزمبيق.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس الامم الافريقية

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورتس المباراة بين وكافة مباريات المسابقة حصريا.

كما تنقل القناة الجزائرية programe national HD المفتوحة علي نايل سات١٧ مباراة كأس الأمم الافريقية مجانًا، من ضمنهم مباراة المنتخب المصري.