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أحمد جودة - القاهرة - انتظم النجم التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت ظهر اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، في إطار الاستعدادات للفترة المقبلة.

حمزة المثلوثي ينتظم في تدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة

وأنهى اللاعب البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بعد إصابته بشد في عضلة السمانة، وتأكد الجهاز الطبي من جاهزية المثلوثي للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

