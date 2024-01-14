نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم الاحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر يناير الجاري، حيث يلتقي إيفرتون مع أستون فيلا، ويواجه مانشستر يونايتد نظيره توتنهام هوتسبير.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إيفرتون وأستون فيلا اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وعند السابعة السابعة والنصف مساءً تبدأ أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما يأتي أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

1- ليفربول: 45 نقطة.

2- مانشستر سيتي: 43 نقطة.

3- أستون فيلا: 42 نقطة.

4- آرسنال: 40 نقطة.

5- توتنهام: 39 نقطة.

6- وست هام: 34 نقطة.

7- برايتون: 31 نقطة.

8- تشيلسي: 31 نقطة.

9- مانشستر يونايتد: 31 نقطة.

10- نيوكاسل يونايتد: 29 نقطة.

11- وولفرهامبتون: 20 نقطة.

12- بورنموث: 25 نقطة.

13- فولهام: 24 نقطة.

14- كريستال بالاس: 21 نقطة.

15- نوتينجهام فورست: 20 نقطة.

16- برينتفورد: 19 نقطة.

17- إيفرتون: 16 نقطة.

18- لوتون تاون: 16 نقطة.

19- بيرنلي: 12 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد: 9 نقاط.