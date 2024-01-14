بث مباشر المنتخب الوطني.. مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت كأس الأمم الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - جولة إفريقية بين Egypt vs Mozambique اليوم، مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بث مباشر يلا شوت في كأس الأمم الأفريقية، وتبعد اعتلاء النجمة الثامنة، يستعد منتخب مصر لبدء مشواره في كأس أمم إفريقيا 2024 بمواجهة قوية أمام موزمبيق في مباراة لن تكون سهلة. ستُقام المباراة على ملعب فليكس هوفويه.

بث مباشر مباراة منتخب مصر في أفريقيا اليوم

تعد المنتخب المصري حامل اللقب التاريخي لكأس الأمم الأفريقية بسبعة ألقاب، حيث حققها في ثلاث مناسبات متتالية في عامي 2006 و2008 و2010. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن الفراعنة من التتويج بالبطولة.

ومع ذلك، اقترب المنتخب المصري من التتويج باللقب في مناسبتين سابقتين؛ الأولى كانت في عام 2017 عندما وصلت مصر إلى النهائي وخسرت أمام الكاميرون، والثانية في عام 2022 عندما وصلت للنهائي مجددًا بقيادة صلاح وزملائه، ولكن البطولة ذهبت إلى السنغال بعد ركلات الترجيح.

متى موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية 2024؟

يتجدد اللقاء مع مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت بث مباشر في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 التي تُقام في كوت ديفوار، ستجمع المباراة الأولى المنتخب المصري بمنتخب موزمبيق في مساء اليوم الأحد الموافق 14 يناير. ستقام المباراة على أرضية ملعب "فليكس هوفويه بويني".

بث مباشر مباراة منتخب مصر اليوم يلا شوت

تحدد موعد المباراة اليوم بتوقيت القاهرة في الساعة السابعة مساءً، وستكون في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. المباراة تأتي ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة القارية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق اليوم في كأم أمم إفريقيا 2024؟

يتوفر بث مباشر مباراة منتخب مصر وموزمبيق يلا شوت في كأس الأمم الإفريقية 2023 عبر قنوات BeIN Sports. تمتلك BeIN Sports حقوق البث المباشر لمختلف منافسات البطولة، وتقوم بنقل المباريات للمشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية.

لمشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد موزمبيق اليوم، يمكنك ضبط تردد قناة BeIN Sports Max 1 وفقًا للمعلومات الموضحة في الجدول المتاح.

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر اليوم:

تردد beIN Sports MAX 1 على نايل سات تردد beIN Sports MAX 1 على سهيل سات التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3 التردد: 10810

الاستقطاب: عامودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد موزمبيق اليوم؟

تتوفر عدة خيارات لمشاهدة بث مباشر مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت في بطولة كأس الأمم الأفريقية. قناة الجزائرية الأرضية حصلت على حق بث المباريات في الجزائر، ويمكن للمشجعين المصريين الوصول إليها عن طريق إدخال كود التشفير المخصص للحصول على الإشارة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من القنوات المفتوحة حول العالم التي تقدم بث مجاني لمباريات كأس الأمم الأفريقية. يمكن الاطلاع على الجدول التالي لمعرفة الترددات المتاحة لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بث مباشر اليوم.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر اليوم:

تردد القناة الجزائرية تردد قناة IRIB Tv 3 اسم القناة: Programme National HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

كود التشفير: 1100001100000000 القمر الصناعي: Badr 26°E

التردد: 11900

معدل الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مفتوحة

معلق مباراة مصر وموزمبيق اليوم:

تم الإعلان عن تعيين المعلق المصري علي محمد علي لتعليق مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 على قنوات BeIN Sports MAX 1.

كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة منتخب مصر اليوم في إفريقيا عبر الإنترنت؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق كأس أمم إفريقيا 2024 على الإنترنت أيضًا، ويمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وموزمبيق من خلال خدمة TOD.

حكم مباراة مصر وموزمبيق اليوم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن الحكم الموريتاني دحان بيدا سيدير مباراة منتخب مصر وموزمبيق في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024. وسيتولى الحكم الكيني بيتر كاماكو التحكيم بمساعدة تقنية VAR.

تشكيل مباراة مصر وموزمبيق اليوم في أمم إفريقيا

أولًا: تشكيل منتخب مصر اليوم

حراسة المرمي محمد الشناوى. خط الدفاع أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - محمد حمدي. خط الوسط محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو. خط الهجوم محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد.

ثانيًا: تشكيل منتخب موزمبيق اليوم

حراسة المرمى إيرناني خط الدفاع برونو لانغا - دافيد ماليمبانا - ميكسر - دومينغوس ماكاندزا خط الوسط الدفاعي غويما - شاكيلي خط الوسط الهجومي سليسيو - دومينغوس - غيلدو قلب الهجوم ستانلي راتيفو

تاريخ مواجهات منتخب مصر وموزمبيق

تاريخ المواجهات المباشرة بين منتخبي مصر وموزمبيق يشهد تفوقًا واضحًا لصالح المنتخب المصري، وقد تقابل المنتخبان في خمس مباريات سابقة، حيث فاز منتخب مصر في الجميع ولم يتلقَ أي هدف في شباكه، تمكن المنتخب المصري من تسجيل 9 أهداف في مرمى منتخب موزمبيق.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخبين التقوا ثلاث مرات في بطولة كأس الأمم الأفريقية. اللقاء الأول كان في نسخة 1986 التي أقيمت في مصر، حيث فاز منتخب مصر بنتيجة 2-0. التقوا ثانية في بوركينا فاسو 1998، وفاز منتخب مصر بنفس النتيجة. وتجدر الإشارة إلى لقاءهما الثالث في بطولة أنغولا 2010، حيث فاز منتخب مصر 2-0 أيضًا.

كم عدد مرات فوز منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية؟

يعتبر المنتخب الوطني المصري حامل الأرقام القياسية في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية قبل انطلاق النسخة الـ34 في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلة.

يتصدر المنتخب المصري قائمة الفرق الأكثر تتويجًا باللقب الأفريقي برصيد 7 ألقاب، وهي (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010).

كما يتميز المنتخب المصري بأنه الوحيد الذي حقق الفوز باللقب الأفريقي ثلاث مرات متتالية تحت قيادة المدرب الأسطوري حسن شحاتة في السنوات 2006، 2008، و2010، يعتبر هذا إنجازًا استثنائيًا في تاريخ البطولة، ويعكس ريادة المنتخب المصري وقوته على الساحة الأفريقية.

تتطلع المنتخب المصري إلى بداية قوية في مباراته الأولى ضد منتخب موزمبيق الليلة، حيث يسعى لتحقيق الفوز واستعادة ثلاث نقاط هامة دون الاهتمام بنتائج المباريات الأخرى في مجموعته. في المجموعة نفسها، ستقام المباراة الثانية بين منتخبي غانا والرأس الأخضر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر اليوم

1- قناة 5Gold عبر قمر Amos 4W تردد 11551

2- قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E تردد 12356

3- قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E تردد 11595

4- قناة 5Plus HD عبر قمر Amos 4W تردد 10969

5- قناة 5Live HD عبر قمر Amos 4W تردد 10840

6- قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418

7- قناة Sport TV عبر قمر Hispasat 30w تردد 12207

8- قناة 5Sport hd عبر قمر Amos 4W تردد 11103

9- قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E تردد 12129

10- قناة 5Stars HD عبر قمر Amos 4W تردد 11430