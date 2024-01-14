سفير مصر فى كوت ديفوار: الجميع يرغب فى رؤية محمد صلاح ولكن

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أحمد جودة - القاهرة -

قال شريف سيف سفير مصر فى كوت ديفوار أن الجميع يرغب فى رؤية محمد صلاح داخل كوت ديفوار، بسبب ما يقدمه اللاعب من نجاحات طوال السنوات الماضية فى كرة القدم سواء مع ليفربول أو المنتخب الوطني المصري.

سفير مصر فى كوت ديفوار: الجميع يرغب فى رؤية محمد صلاح داخل كوت ديفوار ولكن المنتخب معزول عن الجميع

وقال سفير مصر فى كوت ديفوار شريف سيف فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الجميع يرغب فى رؤية محمد صلاح داخل كوت ديفوار ولكن المنتخب معزول عن الجميع، واللاعب فقط ينتظروه وهو خارج من الفندق ولكن من مسافة بعيدة.

وأضاف:" بالطبع جميع المنتخبات لديها محترفين كبار ولكن محمد صلاح حالة خاصة والجميع يرغب فى رؤيته ويأتي العديد من الناس أمام الفندق من أجل أن تراه ولكن المنتخب فى عزلة عن الباقي حتي يكون فى كامل تركيزه خلال المشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية ويستطيع أن يحقق اللقب.

ويذكر أن منتخب مصر سيواجه موزمبيق اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الأولي فى تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

