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أحمد جودة - القاهرة -

ظهر أليو سيسيه مدرب بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أسود التيرانجا، أمام غامبيا في الجولة الأولى من الكان.

أليو سيسيه قبل مواجهة غامبيا: المباراة الأهم في المجموعة

وخلال تصريحاته كشف سيسيه استعدادات أسود التيرانجا لمواجهة غامبيا حيث قال:" من الطبيعي أن يكون لديك ضغط، إنه ضغط جيد للفوز ولتحفيز نفسك، أنا في الكان الرابع، حتى قبل الفوز، اكتسبنا الخبرة ".

وأشار:" بعد الفوز، نعلم أننا سنكون منتظرين حتمًا. ولكن هناك العديد من المفضلة في هذه العلبة. إنها ليست السنغال فقط. نحن نركز على مباراتنا الأولى ".

وتابع:" هذه هي المباراة الأكثر أهمية بالنسبة لنا لأننا نريد الدخول في هذه المسابقة بأفضل طريقة ممكنة، وهو ما يعني نتيجة جيدة أمام جامبيا، ولكن لا ينبغي لنا أن نسمح للمخاطر والتوقعات التي قد تترتب على هذه القمة بالسيطرة على اللعبة، بل يتعين علينا أن نركز على الحاضر ".

فيما أشار سيسيه إلى الأجواء في المجموعة:" الأجواء جيدة، لقد قمنا باستعدادات جيدة بدأت في داكار وسمحت لنا بخوض مباراة ودية أمام النيجر من أجل إجراء سياسة التناوب في الفريق ".

وأضاف:" وصلنا إلى ياموسوكرو في وقت مبكر جدًا. لقد عملنا بشكل جيد ونحن نتأقلم مع المناخ، نحن جاهزون للمباراة ضد غامبيا ".

وكشف مدرب السنغال حالة اللاعبين المصابين:" الأولاد الذين كانوا هناك سيخرجون إلى هناك، بما في ذلك بابي مطر سار، وإدريسا جاي، ونامباليس ميندي، عند مغادرة داكار، شعر فودي بالو توري بعدم الراحة خلف ربلة الساق ".

وتابع:" أردنا الحفاظ عليها، أما يوسف سابالي فركبته بخير لكنه شعر أيضا بألم في ربلة الساق، ونأمل أن يعودوا بحلول الأسبوع المقبل ".

وواصل:" نحن متفائلون. لقد عاد جانا ويمكنني الاعتماد عليه، حتى لو لم يكن جاهزًا بنسبة 100%. لقد قام ميندي بالكثير من العمل وهو جاهز ".

واختتم سيسيه بالحديث عن مواجهة غامبيا كمدرب:" إذا كان هناك حقًا فريق في إفريقيا حقق قفزة إلى الأمام وتقدم من حيث النتائج، فهو غامبيا ".

وأضاف:" أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ المدرب توم سانتفيت، ورئيس الاتحاد، أعرف غامبيا وأنا جزء من شعبها. إنها مباراة صعبة تنتظرنا، نحن لا نقلل من أحد ".

وتابع:" هناك عملية للفوز بكأس الأمم الأفريقية، وهي تبدأ ضد غامبيا، إن غامبيا قبل 20 عاما ليست غامبيا اليوم ".

وأتم:" إنه فريق تقدم بالفعل، وهو بلد صاعد ويتقدم للأمام على المستوى الرياضي. نحن نتعامل معهم باحترام كبير ونحن نقترب من هذه المباراة حتى نتمكن من تحقيق أفضل نتيجة ممكنة ".

