نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة رضا سليم.. وموعد عودته إلى الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن آخر التطورات في ملف إصابة المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

ويغيب رضا سليم عن الأهلي منذ إصابته بكسر في الترقوة في مباراة الجونة التي أقيمت خلال شهر نوفمبر الماضي وانتهت بالتعادل ١-١.

وقال المصدر إن رضا سليم لا يزال أمامه ١٠ أيام للدخول في التدريبات الجماعية.

وأضاف المصدر بأن اللاعب أجرى أشعة رنين على موضع الإصابة وأثبتت عدم تعافيه بشكل كامل وحاجته لمزيد من الوقت للتعافي منها.

وأكمل المصدر بأن الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد جاب الله لن يتعجل عودة اللاعب وسيمنحه الوقت الكافي كي يتعافى من الإصابة.

