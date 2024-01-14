نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب الإمارات الرسمي لمواجهة هونغ كونغ في كأس آسيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن البرتغالي باولو بينتو المدير الفني للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره منتخب هونغ كونغ مساء اليوم الأحد 14 يناير 2024، في الجولة الأولي من منافسات كأس أمم آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب الإمارات الرسمي لمواجهة هونغ كونغ في كأس أمم آسيا 2024

في حراسة المرمي: خالد عيسي

في خط الدفاع: زايد الزغابي، خليفة الحمادي، بدر ناصر عبدالعزيز، عبدالله إدريس

في خط الوسط: نادر يحيي، طحنون الزعابي، عبدالله رمضان

في خط الهجوم: كايو كانيدو، فابيو ليما، سلطان الأميري

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ضد هونغ كونغ في كأس أمم آسيا 2024

BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد أبو ظبي الرياضية 1

أسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة ssc 1

تردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

