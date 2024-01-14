نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب هونغ كونغ الرسمي لمواجهة الإمارات في كأس أمم آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النرويجي يورن اندرسن المدير الفني للمنتخب هونغ كونغ الأول لكرة القدم تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره منتخب الإمارات مساء اليوم الأحد 14 يناير 2024، في الجولة الأولي من منافسات كأس أمم آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب هونج كونج الرسمي لمواجهة الإمارات في كأس أمم آسيا 2023

في حراسة المرمي: ياب هونغ

في خط الدفاع: تسي نام، اوليفير جيربيج، نغاي هوي، شينيتشي تشان

في خط الوسط: تشون مينغ، تان لوك، تشان سيو

في خط الهجوم: كامارغو، مات اور، بوي هين بون

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ضد هونج كونج في كأس آسيا 2023

BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد أبو ظبي الرياضية 1

أسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.