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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب السنغال في الوقت الحالي للدفاع عن لقب كأس الأمم الأفريقية، عند مواجهة غامبيا، غدًا الاثنين، في الجولة الأولى من الكان.

كاليدو كوليبالي: المباريات الثلاث للسنغال نهائية

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، أعلن قائد السنغال كاليدو كوليبالي أن مباريات المجموعة الثلاث كلها نهائية للأسود.

وقال كوليبالي "سنبدأ بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكثير من التواضع. نريد أن نصنع تاريخ كرة القدم السنغالية بالفوز بهذا النجم الثاني ".

ولا شكك لاعب الهلال السعودي في قدرات اللاعبين الشباب في قائمة السنغال: "هؤلاء الشباب على قدر المهمة، لدينا أيضًا لاعبون ذوو خبرة، إنه مزيج سيسمح لنا، لتقديم أفضل ما لدينا، من الجيد السماح للاعبين بالاستثمار أكثر، نحن الفريق الذي يجب التغلب عليه، وسنتعامل مع كل مباراة على حدة".

وتلعب السنغال في المجموعة الثالثة برفقة غامبيا وغينيا والكاميرون.

