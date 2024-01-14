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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب الإمارات أمام نظيره منتخب هونج كونج مساء اليوم الأحد في بطولة كأس آسيا.

ثبت الآن.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ضد هونج كونج

ويواجه منتخب الإمارات نظيره منتخب هونج كونج مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023.

ويحتضن ستاد خلفية هذه المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وإليكم تردد القنوات الناقلة لمباراة الإمارات أمام هونج كونج مساء اليوم الأحد في بطولة كأس آسيا:-

تردد قناة beIN Sports Asian Cup 1 على نايل سات

التردد: 12188

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة beIN Sports Asian Cup 1 على سهيل سات

التردد: 10810

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة beIN Sports Asian Cup 2 على نايل سات

التردد: 12188

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة beIN Sports Asian Cup 2 سهيل سات

التردد: 10850

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة beIN Sports Asian Cup 1 على نايل سات

التردد: 12188

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500