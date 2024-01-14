أسامة نبيه: فيتوريا قادر على الذهاب بمنتخب مصر بعيدا في أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر السابق، أن بداية المنتخب خلال بطولة كأس أمم إفريقيا مهمة جدًا، مشيرا إلى أن البدايات هى من تعطي الثقة والطمأنينة للجماهير واللاعبين وكل أطراف المنظومة لاستكمال البطولة بشكل جيد.

تصريحات أسامة نبيه

وقال نبيه في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: من الجيد أن تبدأ بطولة إفريقيا بمواجهة منتخب متوسط، وهذة ميزة كبيرة تمنح اللاعبين الثقة لتحقيق فوز وأول ثلاث نقاط.

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق: الجيل الحالي لا يعاني من المشاكل الفنية التي عانى منها المنتخب في السنوات الماضية، وروي فيتوريا يسير مع المنتخب بشكل جيد جدا.

وتابع: القائمة الحالية لمنتخب مصر قادرة على الذهاب بعيدا في بطولة كأس الأمم الأفريقية في النسخة الحالية.