مدرب ساحل العاج: طلبت من اللاعبين أن يلعبوا بقلوبهم لتحقيق الفوز

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد جان لويس جاسيت، مدرب كوت ديفوار، بالإيفواريين على الدعم الرائع الذي قدموه للفريق خلال المباراة الافتتاحية ضد غينيا بيساو والتي انتصر فيها الأفيال بهدفين نظيفين.

مدرب كوت ديفوار: طلبت من اللاعبين أن يلعبوا بقلوبهم لتحقيق الفوز

وعقب نهاية اللقاء وجه جاسيت رسالة لجماهير ساحل العاج حيث قال:"تم الانتهاء من مباراة واحدة وغبارها، لقد كان المشجعون رائعين ودعمونا منذ البداية وحتى النهاية، نأمل أن نرى ذلك في جميع مبارياتنا”.

وكشف المدرب الفرنسي عما قاله للاعبيه قبل المباراة الافتتاحية أمام غينيا بيساو.

أضاف جان لويس جاسيت:" طلبت من اللاعبين أن يبذلوا قصارى جهدهم لضمان الفوز".

وبدأت ساحل العاج المباراة بشكل جيد أمام غينيا بيساو، حيث افتتح سيكو فوفانا التسجيل في الدقيقة الرابعة بتسديدة رائعة.

ودخلت غينيا بيساو بقوة في المباراة وبدت ساحل العاج غير منظمة بعض الشيء في مرحلة ما، لكن تسديدة جان فيليب كراسو الرائعة ضمنت النقاط الثلاث للمضيف.

واختتم جاسيت: "نحن بحاجة إلى التحسن في بعض المجالات بالتأكيد، لكن الليلة تتعلق فقط بالفوز".

