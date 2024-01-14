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أحمد جودة - القاهرة -

أكد شريف سيف سفير مصر فى كوت ديفوار أن هناك حالة متابعة خاصة لمباراة منتخب مصر أمام منتخب موزمبيق اليوم ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

سفير مصر فى كوت ديفوار: 500 مشجع مصري يحضر مباراة المنتخب أمام موزمبيق

وقال شريف سيف سفير مصر فى كوت ديفوار فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" سيحضر من 300 ل 500 مشجع مصري لمباراة منتخب مصر أمام موزمبيق، وتم توفير التذاكر للجماهير المصرية الموجودة فى كوت ديفوار، وسيكون هناك اهتمام أكبر بكثير لمباراة مصر أمام غانا فى المباراة المقبلة، عن مواجهة موزمبيق.

وأضاف:" نسعي بكل قوة أن يكون هناك كل سبل الراحة لمنتخب مصر وكافة اللاعبين، وهناك متابعة قوية من قبل جميع الصحف وأيضًا الإعلام فى كوت ديفوار للمنتخب المصري بكل نجومه، والجميع ينتظر مباراة مصر وموزمبيق اليوم وسيكون هناك عدد جيد من الجماهير بالطبع للمباراة اليوم.

ويذكر أن منتخب مصر سيواجه موزمبيق اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الأولي فى تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

