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أحمد جودة - القاهرة -

يتطلع إيف بيسوما إلى بطولة خاصة حيث تستعد مالي لبدء مشوارها في كأس الأمم الأفريقية 2023.

إيف بيسوما: نتطلع لبطولة خاصة في ساحل العاج

وتقع مالي في المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية حيث ستواجه جنوب إفريقيا وناميبيا وتونس.

وُلد بيسوما، الذي يلعب مع نادي توتنهام الإنجليزي، في ساحل العاج، حيث تقام المسابقة التي تقام كل عامين.

وقبل المباراة الافتتاحية لفريقه أمام بافانا يوم الثلاثاء، أوضح اللاعب أهمية هذه البطولة.

وخلال تصريحاته لموقع الكاف قال: "هذه بالطبع ستكون بطولة خاصة بالنسبة لي لأنني ولدت هنا ".

وأشار "إنه شيء أقدره حقًا، وبالنسبة لي فإن اللعب في بطولة مثل كأس الأمم الأفريقية في بلد ولدت فيه هو أمر مميز حقًا ".

وتابع "آمل أن أقدم أداءً جيدًا مع زملائي وأن أجعل جماهيرنا وأمتنا فخورين".

واختتم بيسوما: "نحن نلعب في مجموعة مثيرة للغاية مما يتطلب منا أن نكون في حالة تأهب، لا نعتبر أي شيء أمرا مفروغا منه وسنبذل قصارى جهدنا في هذه المسابقة".

