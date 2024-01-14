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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مالي بعد غياب عن المنافسات،بفارغ الصبر للمشاركة في النسخة 34 من بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة الحالية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

مالي.. 54 مباراة في كأس أمم إفريقيا تروي قصة تألق وتحديات

تتجه أنظار الفريق المالي نحو تحقيق أداء مميز وكتابة صفحة جديدة من التألق في هذه البطولة.

شارك المنتخب المالي في 12 نسخة من بطولة أمم إفريقيا، ورغم عدم تحقيقه للقب حتى الآن، إلا أنه تألق في عدة مناسبات، حيث كانت أبرز إنجازاته وصوله للمركز الثاني في نسخة 1972، بالإضافة إلى تحقيق المركز الثالث في 2012 و2013. وقد حل في المركز الرابع في 1994 و2002 و2004.

تظل تلك محطات منتخب مالي تعكس إرادة المنتخب في التنافس والسعي نحو التألق في هذا الحدث القاري الهام.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" مواجهات منتخب مالي والقيمة التسويقية خلال مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية

خاض منتخب مالي 54 مواجهة خلال مشاركاته في كأس الأمم الإفريقية، حقق الفوز في 19 منها وتعادل في مثلها، بينما تكبد الهزيمة في 16 مباراة، سجل لاعبو المنتخب 65 هدفا، في حين استقبلت شباكه مثل هذا العدد من الأهداف.

تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مالي 136 مليون يورو، حيث يظل قوة لا يمكن تجاهلها في إفريقيا، ورغم ذلك، فإنه لم يحقق إنجازات كبيرة على الساحة الدولية، حيث لم يتأهل لكأس العالم ولم يتوج بلقب البطولة الأفريقية.

يشارك المنتخب المالي في المجموعة الخامسة ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، حيث يتقابل مع منتخبات تونس وناميبيا وجنوب إفريقيا."

أثبت المنتخب المالي جاهزيته للتنافس على اللقب،بعد مسيرة رائعة في التصفيات،حيث تصدر المجموعة السابعة، والتي ضمت جامبيا والكونغو وجنوب السودان، بحصوله على 15 نقطة من 5 مباريات، مع تسجيل فوز في جميعها باستثناء هزيمة واحدة.

