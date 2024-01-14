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أحمد جودة - القاهرة -



كشف بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي صنداونز والأهلي السابق عن مرشحيه للفوز بكأس الأمم الأفريقية.

موسيماني يكشف المنتخب الأقرب للفوز بكأس الأمم الأفريقية

وخلال تواجده في شبكة " سوبر سبورت " لتحليل بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، كشف موسيماني المنتخب الأقرب للقب.

وقال:“أتوقع أن يقوم المغرب بعمل جيد للغاية، لكن لن أكون صادقًا، ليس لديهم أي سبب لعدم القيام بعمل جيد".

وأضاف:" لكن كأس الأمم لديها فرق، تسمى الفرق الصغيرة التي تلعب أيضًا في أوروبا، ينظر الناس إلى غينيا بيساو، إنهم يلعبون في فرنسا والبرتغال ".

وأشار "إنهم يتمتعون بالوعي التكتيكي والذكاء، وإذا كان لديهم مدرب جيد، فإنهم يخلقون المشاكل دائمًا ".

واختتم "لكنني مازلت أرشح السنغال، أعرف المدرب ولأنني أعرف مدى انضباطهم التكتيكي".

