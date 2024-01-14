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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت بث مباشر مجاناً

جولة الفراعنة بين Egypt vs Mozambique اليوم، مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة منتخب مصر بث مباشر بـدون تقطيع، يستعد منتخب مصر بفارغ الصبر لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 حيث سيلتقي في مباراته الأولى منتخب موزمبيق، وتقام المباراة في استاد فليكس هوفيويه.

يشارك منتخب الفراعنة في البطولة بطموح كبير للتنافس على اللقب وتعويض خسارته في المباراة النهائية في النسخة السابقة أمام منتخب السنغال بركلات الترجيح. يسعى المنتخب المصري للفوز بلقبه الثامن في تاريخه.

تم وضع منتخب مصر في المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، وسيتنافس فيها مع منتخبات موزمبيق، الرأس الأخضر، وغانا. يتطلع المنتخب المصري إلى تحقيق النتائج الإيجابية وتأهله للدور التالي في المسابقة.

حملها الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق اليوم في كأس أمم إفريقيا

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق بث كأس الأمم الأفريقية 2024، وستكون المسؤولة عن بث جميع المباريات حصريًا في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.

بث مباشر مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت

سيتم بث مباراة منتخب مصر وموزمبيق في الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا على قنوات ماكس الأولى والثانية في باقة "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 2 MAX". ستتمكن الجماهير العربية من مشاهدة المباراة عبر هذه القنوات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد موزمبيق:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

هل هناك قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق اليوم؟

نعم هناك العديد من القنوات المفتوحة التي تنقل بث مباشر مباراة مصر وموزمبيق اليوم في أولى مباريات الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر نقدم لكم تردد 5 قنوات مفتوحة تنقل بث مباشر مباراة منتخب مصر اليوم في إفريقيا:

الجزائرية الأولى المغربية الرياضية المغربية الأولى فوكس سبورت تيلي تشاد القمر: نايل سات

التردد: 10992

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6. القمر: نايل سات

التردد: 12303

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6. القمر: نايل سات

التردد: 11642

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6. القمر:Hot Bird 13B

التردد: 11013

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500،

تصحيح الخطأ 5/6. القمر: Amos 4W

التردد 11207

استقطاب أفقي

معدل الترميز 27500،

تصحيح الخطأ 5/6.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وموزمبيق اليوم في أمم إفريقيا؟

سيكون البث المباشر عبر الانترنت لمباراة مصر وموزمبيق في كأس إفريقيا متاحًا من خلال المنصات التالية، وهو تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق | من هنــــا

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

مضر ضد موزمبيق الأحد 14 يناير 2024، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة. مصر ضد غانا الأربعاء 17 يناير 2024، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. مصر ضد الرأس الأخضر الأحد 21 يناير 2024، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل منتخب مصر اليوم



- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، عمر كمال عبدالواحد.

- خط الوسط: مروان عطية، محمد النني، إمام عاشور.

- خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

توقعات نتيجة مباراة مصر وموزمبيق اليوم

من المتوقع أن تكون المباراة بين منتخب مصر وموزمبيق قوية ومثيرة، حيث يتمتع كل فريق بلاعبين مميزين ورغبة قوية في تحقيق الفوز.

ومع ذلك، يميل التوقعات لصالح منتخب مصر نظرًا لتجربته الواسعة وتواجد فريق متجانس وانسجامهم المميز.

في حالة تحقيق فوز منتخب مصر في المباراة الأولى، سيكون لديهم موقف متين لتحقيق نتائج إيجابية في مراحل متقدمة من البطولة.

تتمتع مباراة مصر وموزمبيق بشعبية كبيرة بين عشاق كرة القدم في مصر وجميع أنحاء إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق | من هنــــا

يسعى كل فريق لتحقيق الفوز واستعادة ثلاث نقاط في بداية البطولة.

تُعد هذه المباراة من بين المباريات المنتظرة في جولة المجموعات، ومن المتوقع أن تكون مثيرة ومليئة بالتشويق.