نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شادي محمد: 4 لاعبين فقط من الجيل الذهبي يتصدر المشهد إعلاميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال شادي محمد قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الفترة الحالية يتصدر المشهد الكروي عدد قليل من لاعبي الجيل الذهبي التاريخي للكرة المصرية الذي حقق من قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية 3 مرات أعوام 2006 و2008 و2010.

وقال شادي محمد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" للأسف الجيل الذهبي الذي تشرفت باللعب معه سواء مع منتخب مصر أو النادي الأهلي، يتصدر المشهد منه 4 أو 5 لاعبين فقط ولكن أين البقية؟.

وأضاف:" هناك عدد كبير من اللاعبين فى نسيان تام لهم ولما قدموه مع منتخب مصر وأنديتهم، ولا بد أن نتذكر ما قدموه، ولكن ليس 4 أو 5 لاعبين فقط من يتصدروا المشهد الحالي، نحن كنا جيل كبير به العديد من اللاعبين والشخصيات وليس 5 فقط هم من كانوا يلعبوا.

