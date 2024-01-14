نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق لـ كريم عادل القائم بدعوى استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث كريم عادل القائم بدعوى استبعاد حسام المندوه الحسيني، من منصب أمين الصندوق بمجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل الدعوى وموقفه من الترشح للمنصب، بعد استبعاد حسام المندوه من عضوية المجلس الأبيض.

ماذا قال كريم عادل عن استبعاد حسام المندوه؟

وقال القائم بالدعوى ضد ترشح حسام المندوه لانتخابات الزمالك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة كورة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "المادة 353 من لائحة مجلس النواب، تقول إنه لا يجوز الجمع بين عضويتين، عضوية مجلس النواب، أو عضوية حكومية أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ ونائب المحافظ، أو منصب الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية، أو عضويات أو وظائف عمد أو مشايخ، أو عضويات اللجان الخاصة".

وأضاف كريم عادل: "المادة 353 وهي نفس المادة التي استندنا عليها خلال الدعوى، تنص على تفرغ العضو النيابي أو البرلماني تفرغ حتمي، وبمجرد فوزه بمنصب أمين الصندوق، يصيب الانتخابات بالبطلان، هو ما أيدته اليوم محكمة القضاء الإداري".

وأشار صاحب دعوى بطلان انتخابات الزمالك: "الهدف من إقامة الدعوى ضد ترشح حسام المندوه على منصب أمانة الصندوق، هو إظهار الحق وتنفيذ الدستور والقانون، وليس لعدم فوزي بالمنصب أو حتى مجد شخصي".

واختتم كريم عادل تصريحاته قائلا: "لم أتخذ قراري النهائي حتى هذه اللحظة، بشأن الترشح لمنصب أمين الصندوق بعد استبعاد حسام المندوه، وكل شيء وارد وسأحسم ذلك الأمر مستقبلا".