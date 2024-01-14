نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| عودة صمام الأمان.. وتقسيمة فنية قوية بين اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، في إطار استعدادات الأبيض للفترة المقبلة.



وطالب المدير الفني من اللاعبين الاستفادة من فترة التوقف الدولي الحالية، من أجل الاستعداد بجدية للمرحلة المقبلة في ظل منافسة الفريق على أكثر من بطولة محلية وأفريقية.



وشرح معتمد جمال بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم لتطبيقها، وطالب من اللاعبين التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات.



-فقرة بدنية خاصة للاعبين



خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المقبلة.



وتولى علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق الإشراف على هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأنسب للمرحلة المقبلة، وبعدها خاض اللاعبون فقرة تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.



-حمزة المثلوثي ينتظم في التدريبات الجماعية



انتظم التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي.



وأنهى اللاعب البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بعد إصابته بشد في عضلة السمانة، وتأكد الجهاز الطبي من جاهزية المثلوثي للمشاركة في التدريبات الجماعية.



-تدريبات خاصة لحراس الزمالك



أدى محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية خلال مران اليوم.



وركز محمد عبد المنصف مدرب الحراس على تدريب الثلاثي على التعامل مع الكرات العرضية بالإضافة إلى التصدي للتصويبات من مسافات قريبة من المرمى.



-تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، في ختام التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.



وشهدت التقسيمة تنفيذ العديد من الأفكار الفنية تحت إشراف معتمد جمال المدير الفني للفريق، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة التي شهدت ندية وحماس من جميع لاعبي الفريق.



ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

