نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يسيطر على لقاء منتخب نيجيريا ضد غينيا الاستوائية في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخب غينيا الاستوائية ضد نيجيريا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم في مشوار بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار على ملعب "الحسن واتارا" ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

أحداث الشوط الأول

وانطلقت أحداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل المنتخبين، وتوالت التمريرات بين اللاعبين، لينجح منتخب غينيا الاستوائيه في إحراز الهدف الأول في الدقيقة ال36 بأقدام اللاعب إيڤان سيلفادور.

كما تمكن منتخب نيجيريا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة ال 38، أحرزه اللاعب فيكتور اوسيمين، لتسكن شباك غينيا وينتهي احداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

كما جاء تشكيل غينيا الاستوائية على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أوفونو.

خط الدفاع: أكابو – أوروزكو – كوكو – ندونج.

خط الوسط: جانيت – بيكورو - بويلا – ماشين – سلفادور.

خط الهجوم: نسو.

بينما يجلس على دكة بدلاء غينيا الاستوائية: مارفين – أليكس بالبوا – خوسيه إلو – آيتور إمبيلا – سانتياجو إينيمي – تشارلز أوندو – لويس نلافو – نوي إلا – خوسيه نبيل أوندو – مانويل سابونجا.