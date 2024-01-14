نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "بكلمة واحدة" فينجادا يرد عبر "دوت الخليج الرياضي" على أنباء قيادة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تولي المدرب البرتغالي نيلو فينجادا القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

فينجادا ينفي مفاوضات الزمالك

وتواصل موقع دوت الخليج الرياضي مع المدرب البرتغالي نيلو فينجادا لمعرفة حقيقة مفاوضات مسؤولي الزمالك معه لتولي مهام القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض.

وقال المدرب البرتغالي فينجادا في تصريح مقتضب: "تولي منصب المدير الفني للزمالك؟ شائعات لن أعلق على تلك الأخبار".

وفي سياق آخر علم موقع دوت الخليج الرياضي أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعاد فتح ملف المدرب الأجنبي خلال الفترة الماضية لاختيار المدير الفني الجديد للفريق.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب لاختيار سيرة ذاتية قوية لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى التعاقد مع مدير رياضي أجنبي في ظل إعادة الهيكلة الفنية والإدارية لقطاع كرة القدم بالنادي.

ويقود معتمد جمال حاليًا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فنيًا ويساعده أحمد مجدي في منصب المدرب العام بالإضافة لتواجد محمد عبد المنصف مدربا للحراس وعبد الواحد السيد مديرًا للكرة.