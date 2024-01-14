نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلينسمان يحذر لاعبي كوريا الجنوبية من مفاجآت كأس آسيا قبل مواجهة البحرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوقع يورغن كلينسمان أن يصل المنتخب الكوري الجنوبي إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم، لكنه حذر من أنه ستكون هناك صعوبات في البطولة.

ويهدف الفريق بقيادة المهاجم سون هيونغ مين إلى الفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 1960، وهو من بين المرشحين في قطر.

وستبدأ كوريا الجنوبية مشوارها في المنافسة على اللقب يوم الاثنين أمام البحرين، وقال كلينسمان خلال المؤتمر الصحفي "المباراة رقم واحد هي مباراة مهمة للغاية وتريد أن تبدأ بشكل جيد في أي بطولة."

وأضاف المهاجم الألماني التاريخي الذي فاز بكأس العالم كلاعب: "كل مباراة ستكون صعبة. جميع الفرق الموجودة هنا في قطر تستحق أن تكون هنا وهي قوية".

وتابع كلينسمان، الذي تولى تدريب كوريا الجنوبية في فبراير من العام الماضي: "أعتقد أن لدينا فريقًا قويًا للغاية والهدف هو أن نكون هنا في نهاية البطولة ونلعب في النهائي".

وأشار "هذا الفريق لديه الصفات اللازمة للفوز بالبطولة، لكنها ستكون معركة طويلة جدًا، وستكون بمثابة ماراثون ".

واختتم "ستكون كل مباراة مثيرة، وستكون هناك دراما، ولكن هذا هو ما تدور حوله البطولات."

