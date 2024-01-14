نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة توتنهام في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، رافائيل فاران، جوني إيفانز، آرون وان بيساكا.

خط الوسط: كوبي ماينو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.