نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الأردن يحذر من خطورة ماليزيا رغم فجوة التصنيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين عموتة، المدير الفني للأردن، ادعاءً مذهلًا بأن ماليزيا لديها القدرة على التغلب على فريقه على الرغم من الفجوة في التصنيف بينهما.

تحتل ماليزيا المرتبة 130 عالميًا بفارق 43 مركزًا عن الأردن، ويلتقي الفريقان في المباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة لكأس آسيا، على استاد الجنوب في الدوحة غدًا.

وقال حسين في مؤتمر صحفي قبل المباراة إن فريق هاريماو مالايا فريق صعب، حيث أشار:" لن نأخذ ماليزيا باستخفاف".

وعلى الرغم من وجود عدد من اللاعبين الأردنيين الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن حسين قال إنه لا يعتقد أن هذا سيمنح فريقه أفضلية كبيرة على ماليزيا.

وقال عموتة "إنها، لا تمثل ميزة كبيرة لأن جميع الفرق تدرس خصومها، لكن لا يزال بإمكاننا استخدامها ضد ماليزيا".

اللاعبون الأردنيون الأربعة الذين لعبوا في الدوري الإنجليزي الممتاز هم يزن العرب ونور الروابدة ومحمود المرضي وفادي عوض.

وسيبدأ الأردن مباراة المجموعة الخامسة بصفته المرشح الأوفر حظًا بعد فوزه على ماليزيا 4-0 و1-0 في مباراتين وديتين عامي 2019 و2021.

