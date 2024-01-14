عاجل.. تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي توتنهام، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في اللقاء الناري الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والعشرين من البريميرليج

وتبدأ أحداث مباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، روميرو، فان دي فين، أودوجي.

خط الوسط: أوليفر سكيب، هويبيرج، رودريجو بيتانكو.

خط الهجوم: ريتشارليسون، تيمو فيرنر، جونسون.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.