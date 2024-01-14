نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر في مباراة موزمبيق بأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب موزمبيق وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الامم الافريقية.

وتنطلق صافرة المواجهة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجانب المنتخب الغاني، منتخب موزمبيق، منتخب الراس الاخضر.

ويأمل المنتخب المصري في تخطي عقبة موزمبيق من اجل مواصلة المشوار وحصد البطولة.



وأعلن روي فيتوريا تشكيل المنتخب المصري والذي جاء كالاتي:



حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني

خط الوسط: محمد النني- حمدي فتحي- زيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه- محمد صلاح- مصطفى محمد

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس الامم الافريقية

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورتس المباراة بين وكافة مباريات المسابقة حصريا.

كما تنقل القناة الجزائرية programe national HD المفتوحة علي نايل سات١٧ مباراة كأس الأمم الافريقية مجانًا، من ضمنهم مباراة المنتخب المصري.

