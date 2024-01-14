نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هوانج هي تشان قبل مواجهة البحرين: نرغب في الوصول إلى النتيجة التي نستحقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ظهر لاعب المنتخب الكوري الجنوبي هوانج هي تشان، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة البحرين في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من كأس آسيا 2023.

وأشار مهاجم ولفرهامبتون إن الانضمام إلى منتخب بلاده كان لحظة خاصة ونفى أي حديث عن الإرهاق بسبب قسوة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "عندما نأتي إلى المنتخب الوطني، لا نتحدث عن مدى تعبنا أو إجهادنا، ولا نتحدث عن مدى إرهاقنا".

وأضاف "نتحدث عن ما يمكننا القيام به لجعل الفريق أفضل، وما يمكننا القيام به للحصول على النتيجة التي يريدها الجميع في كوريا ".

واختتم "لقد استعدنا بشكل جيد للبطولة وأريد أن أخرج بكل ما في وسعي وأحصل على النتيجة التي نريدها."

