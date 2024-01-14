التعادل الإيجابي يحسم لقاء منتخب نيجيريا ضد غينيا الاستوائية في أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

انتهت المواجهة التي جمعت بين منتخب غينيا الاستوائية ضد نيجيريا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم في مشوار بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار على ملعب "الحسن واتارا" ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

أحداث الشوط الأول

وانطلقت أحداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل المنتخبين، وتوالت التمريرات بين اللاعبين، لينجح منتخب غينيا الاستوائيه في إحراز الهدف الأول في الدقيقة ال36 بأقدام اللاعب إيڤان سيلفادور.

كما تمكن منتخب نيجيريا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة ال 38، أحرزه اللاعب فيكتور اوسيمين، لتسكن شباك غينيا وينتهي احداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.



أحداث الشوط الثانئ:

وانطلقت احداث الشوط الثاني بإستحواذ وسيطرة من قبل المنتخبين للقضاء على التعادل وإحراز العديد من الأهداف ولكن الحظ لم يحالفهم وانتهى اللقاء الذي جمع بين نيجيريا ضد غينيا الاستوائية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

