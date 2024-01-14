نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ساحل العاج: نعرف نقاط قوة نيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف جان لويس جاسيت، مدرب منتخب ساحل العاج، بأنه يعرف نقاط قوة نيجيريا قبل المباراة الثانية لفريقه ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

حققت الأفيال فوزًا مهمًا على غينيا بيساو في الليلة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية، بهدفين مقابل هدف وحيد.

تقع نيجيريا في واحدة من أسهل المجموعات في كأس الأمم الأفريقية لكنها عانت من الإصابات قبل مباراتها الافتتاحية مع انسحاب ويلفريد نديدي وفيكتور بونيفاس وصادق عمر من التشكيلة والتغلب على هذه التحديات سيعزز مكانتها كمنافسين جديين على اللقب.

تصريحات مدرب ساحل العاج

يدرك جان لويس جاسيت أن الأفيال تواجه مهمة صعبة يوم الخميس عندما يواجهون سوبر إيجلز الذي يضم في صفوفهم أفضل لاعب كرة قدم أفريقي فيكتور أوسيمين.

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة بعد الفوز على غينيا بيساو، قال: "فيما يتعلق بمباراتنا الثانية، نحن نعرف نقاط قوة نيجيريا، لديهم أسطول هجومي مثير للإعجاب، ولديهم أفضل لاعب أفريقي في فريقهم ".

واختتم "ولكن ضدهم، سيتعين علينا رفع المؤشر. وأنا أعلم أن لاعبي فريقي سيفعلون ذلك لأنني أعلم أنه كان عليك الفوز بالمباراة الأولى حتى يتم إطلاق سراحك."