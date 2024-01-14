نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن Algeria TV.. مشاهدة بث مباشر مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت في كأس الأمم الإفريقية [الجزائرية] في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة بث مباشر مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت في كأس الأمم الإفريقية، ويقدم موقع دوت الخليج خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات.

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يترقب عشاق كرة القدم بفارغ الصبر المباراة المثيرة التي ستجمع المنتخب المصري لكرة القدم بنظيره الموزمبيقي، ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 في كوت ديفوار. يُعتبر هذا اللقاء بداية الرحلة القارية المهمة للمنتخب المصري بحثًا عن التتويج بلقب هذه البطولة المرموقة.

ستقام هذه المباراة في ملعب "فليكس هوفويه بويني"، وتتطلع الفراعنة لتحقيق بداية قوية في المنافسة والفوز بالنقاط الثلاث في هذا اللقاء. تنتظر الجماهير المصرية هذه المباراة بحماس كبير، إذ يسعى المنتخب المصري لإظهار قوته ومهاراته أمام منتخب موزمبيق، الذي يعد خصمًا قويًا وجديرًا بالاحترام.

بث مباشر مباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

يسعى لاعبو منتخب مصر من أجل الفوز في مباراة اليوم أمام منتخب موزمبيق، حتى يبدأون مشوارهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز، وذلك من أجل استعادة اللقب الغائب عن الفراعنة منذ أكثر من 14 عامًا.

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين بشكل يوميًا، نستعرض لكم في السطور التالية كل ما تريد معرفته بشأن تفاصيل مباراة منتخب مصر وموزمبيق من حيث الموعد والملعب والقنوات الناقلة والمعلق، إضافة إلى التشكيل المتوقع لمنتخب الفراعنة وأرقام منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاء تشكيل الفراعنة الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - محمد حمدي

حط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود تريزيجيه - مصطفى محمد

ويتواجد على دكة البدلاء: محمد أبو جبل - محمد صبحي - علي جبر - أحمد فتوح - عمر كمال - مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور - مصطفى فتحي - محمود كهربا - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا

بينما قام فيتوريا باستبعاد كلا من: أحمد الشناوي – ياسر إبراهيم – محمود حمادة – أحمد سامي.

مصر ضد موزمبيق بث مباشر

تشير الأرقام إلى أن 5 مباريات جمعت بين منتخب مصر وموزمبيق قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم في دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا، وينحاز التاريخ بشكل واضح لصالح منتخبنا الوطني في لقاءات المنتخبين حيث استطاع تحقيق الفوز في المباريات الخمس.

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وتؤكد حصيلة الأهداف قوة الفراعنة في مواجهة موزمبيق حيث سجل منتخب مصر خلال لقاءات الفريقين 9 أهداف فيما حافظ على نظافة شباكه.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق | من هنــــا

يبحث منتخب مصر في مباراة الليلة والتي تقام على أرض ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي" عن بداية قوية في بداية مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي يطمح في التتويج بلقبها.

واختتم منتخب مصر الأول، مساء أمس السبت، مرانه الأخير، في كوت ديفوار، استعدادًا لمواجهة موزبيق، اليوم الأحد، في المباراة التى تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود،بينما يرتدي منتخب موزمبيق الطاقم الأصفر بالكامل في في مباراة اليوم بكأس أمم إفريقيا ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار.

قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

1 - قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

2 - قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

3 - القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

4 - قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

5 - قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق | من هنــــا

قائمة منتخب مصر ضد موزمبيق

وتضم قائمة منتخب مصر ضد موزمبيق كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا

أرقام منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية أكثر من شارك في البطولة- 26 مشاركة.

أكثر من شارك في النهائيات.

أكثر من توج باللقب- 7 ألقاب.

أكثر من لعب مباريات- 107 مباريات.

أكثر من حقق الفوز- 60 فوزا.

أكثر من سجل أهداف- 168 هدفا.