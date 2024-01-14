نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب ماليزيا: نسعى لصناعة التاريخ في الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ منتخب ماليزيا المصنف 130 عالميًا مشواره في كأس آسيا غدًا، بهدف تجاوز كابوس 2007 والارتقاء بمكانته قاريا، عندما يواجه المنتخب الأردني في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الخامسة على استاد الجنوب في الدوحة.

وقال المدرب كيم بان جون إن فريقه هاريماو مالايا، الذي يضم 14 لاعبًا متجنسًا، واثق من إعادة كتابة التاريخ.

ووضع الكوري الجنوبي هدفا لماليزيا للوصول إلى الدور الثاني من كأس آسيا للمرة الأولى في أربع مباريات.

تصريحات مدرب منتخب ماليزيا

وقال بان جون في المؤتمر الذي يسبق المباراة هنا اليوم: "فريقنا جاهز للمباراة الأولى أمام الأردن غدًا، وبينما تشتهر ماليزيا بجمالها وشعبها الودود، أريد أن أظهر أن هذا البلد لديه فريق كرة قدم جيد جدًا".

وأضاف "لقد تدرب الفريق معًا لمدة ثلاثة أسابيع لهذه المهمة. وقد ساعدتنا الدورات في التغلب على العقبات وإصلاح أوجه القصور ".

وتابع:" هدفنا هو الوصول إلى دور الـ16 من مجموعتنا، وبعد ذلك سنضع أنظارنا أعلى ".

وأضاف بان غون أن ماليزيا لا تخشى الأردن، مشيرًا إلى الانتصارات التي حققتها على المنتخبات الآسيوية ذات التصنيف الأعلى في الأشهر الأخيرة.

وقال بان جون: "لقد لعبنا مع فرق على نفس مستوى الأردن. ستكون لحظة تاريخية أخرى إذا فزنا على الأردن".

وأضاف "في حين أن كوريا الجنوبية هي أقوى فريق في المجموعة، فإن الأردن والبحرين لديهما بعض المزايا لأن البطولة تقام في الشرق الأوسط ".

واختتم "ومع ذلك، أعتقد أن ماليزيا ستحتل المركزين الأول والثاني في المجموعة وتتأهل لدور الـ16 ".

