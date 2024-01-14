نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد منتخب ماليزيا قبل مواجهة الأردن: نحن مستضعفون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حث كابتن منتخب ماليزيا ماثيو ديفيز جميع الأطراف، بما في ذلك المشجعين، على عدم وضع توقعات غير واقعية على هاريماو مالايا في كأس آسيا.

تصريحات قائد منتخب ماليزيا

وقال المدافع البالغ من العمر 29 عامًا إن المشجعين يجب أن يعتبروا فريق هاريماو مالايا هو الفريق المستضعف في البطولة.

ومع ذلك، أكد أن الفريق سيبذل قصارى جهده لتحقيق نتائج إيجابية في الدوحة، بدءًا من المباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة أمام الأردن على ملعب الجنوب غدًا.

وقال ماثيو خلال المؤتمر الصحفي: "نحن نحتل المركز رقم 130 ونحن الأقل حظًا مقارنة بالفرق الأخرى في المجموعة الخامسة، وخاصة كوريا الجنوبية ".

وأضاف: "البحرين والأردن يحتلان مرتبة أعلى منا أيضًا، لذا آمل أن يحافظ المشجعون على نظرتهم الواقعية".

وتعد كوريا الجنوبية المصنفة 23 عالميًا هي المرشحة الأوفر حظًا في المجموعة الخامسة، في حين أن البحرين رقم 86 والأردن رقم 87 يحتلان أيضًا مرتبة أعلى من ماليزيا.