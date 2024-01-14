نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريجوبيرت سونج قبل مواجهة غينيا: نسعى لإعادة صناعة تاريخ 1984 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر مدرب المنتخب الكاميروني ريجوبيرت سونج خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة منتخب الأسود التي تروض مع نظيرتها غينيا لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ماذا قال مدرب الكاميرون في المؤتمر الصحفي؟

وخلال تصريحاته أكد سونج أن الهدف الرئيسي للكاميرون على أرض ساحل العاج: الفوز بالنجمة السادسة، متذكرًا الرئيس الراحل هوفويت بوانيي في عام 1984.

وقال سونج:" هناك تاريخ بين الكاميرون وساحل العاج، إن تحية ذكرى الرئيس هوفويت بوانيي كانت مهمة، يمكن إعادة كتابة التاريخ كما حدث في عام 1984".

ويريد سونج تكرار انجاز التكريم الذي حصل عليه تيوفيل أبيجا الذي حصل على أول لقب لبطل إفريقيا في الكاميرون، منذ 40 عامًا.

من ثم انفتح مدرب الأسود على مواجهة غينيا:" ليس لدينا خوف، غينيا فريق جيد. سنفعل كل ما بوسعنا لوضع منافسنا في موقف صعب ".

وأشار:" من المؤكد أننا لم نفز بغينيا قط، لكن لا شيء يدوم إلى الأبد، يمكن أن تتغير الأمور غدا ".

واختتم سونج:" لدي بالفعل فريق نموذجي وأعرف النظام الذي سأستخدمه ".