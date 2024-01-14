نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة منتخب الإمارات ضد هونغ كونغ في كأس آسيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت منذ قليل أحداث مباراة منتخب الإمارات ضد هونغ كونغ في الجولة الأولي من منافسات كأس آسيا 2024، بفوز الإمارات بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أهداف مباراة منتخب الإمارات ضد هونغ كونغ

سجل المهاجم سلطان الأميري لاعب منتخب الإمارات الهدف الأول في شباك منتخب هونغ كونغ في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول من عمر واحداث المباراة عن طريق ركلة جزاء.

أدرك سيو كوان تشان لاعب منتخب هونغ كونغ هدف التعادل في شباك منتخب الإمارات في الدقيقة 49 من زمن الشوط الثاني من عمر واحداث المباراة.

سجل زايد سلطان لاعب منتخب الإمارات الهدف الثاني في شباك منتخب هونغ كونغ في الدقيقة 53 من زمن الشوط الثاني من عمر واحداث المباراة.

أضاف اللاعب يحيي الغساني لاعب منتخب الإمارات الهدف الثالث في شباك منتخب هونغ كونغ في الدقيقة 90 من زمن الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز منتخب الإمارات بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف