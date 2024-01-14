منتخب الإمارات يكتسح شباك هونغ كونغ بثلاثية في كأس آسيا 2023

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أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب هونغ كونغ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد 14 يناير 2024، في الجولة الأولي من منافسات كأس آسيا.

انطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

ملخص مباراة منتخب الإمارات ضد هونغ كونغ في كأس آسيا

سيطر منتخب الإمارات على مجريات الشوط الأول من عمر المباراة، حتي افتتح المهاجم سلطان الأميري الهدف الأول في الدقيقة 34 عن طريق ركلة جزاء.

سدد فابيو دي ليما مهاجم منتخب الإمارات كرة قوية اصطدمت في العارضة في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول من عمر واحداث المباراة

أدرك سيو كوان تشان لاعب منتخب هونغ كونغ هدف التعادل في شباك منتخب الإمارات في الدقيقة 49 من زمن الشوط الثاني من عمر واحداث المباراة.

سجل زايد سلطان لاعب منتخب الإمارات الهدف الثاني في شباك منتخب هونغ كونغ في الدقيقة 53 من زمن الشوط الثاني من عمر واحداث المباراة.

أضاف اللاعب يحيي الغساني لاعب منتخب الإمارات الهدف الثالث في شباك منتخب هونغ كونغ في الدقيقة 90 من زمن الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز منتخب الإمارات بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة من كأس آسيا 2023

الإمارات، 3 نقاط

فلسطين، دون نقاط

إيران، دون نقاط

هونغ كونغ، دون نقاط