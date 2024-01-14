نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة "الخلفية" تضرب خالد عبد الفتاح ومرحلة تأهيل جديدة لعبد القادر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتفى خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجلسة علاج طبيعي في «الجيم»، في ضوء البرنامج الذي يؤديه تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن خالد عبد الفتاح خضع لأشعة «سونار»، تبين منها أنه يعاني من آلام في العضلة الخلفية.‏

عبد القادر يخوض مرحلة جديدة من برنامج التأهيل

كما بدأ أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، مرحلة جديدة من التأهيل بالجري حول الملعب بأحمال بدنية وسرعات ‏محددة، ضمن البرنامج ‏التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز ‏الجميع للارتباطات القادمة.‏

كان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مؤخرًا، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، والحصول على الميدالية ‏البرونزية ‏في ‏كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.‏

وكان الفريق قد واصل تدريباته عصر اليوم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للارتباطات القادمة.‏

وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز ‏الجميع للارتباطات القادمة.‏