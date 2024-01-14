نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة "الخلفية" تضرب خالد عبد الفتاح ومرحلة تأهيل جديدة لعبد القادر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اكتفى خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجلسة علاج طبيعي في «الجيم»، في ضوء البرنامج الذي يؤديه تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن خالد عبد الفتاح خضع لأشعة «سونار»، تبين منها أنه يعاني من آلام في العضلة الخلفية.
عبد القادر يخوض مرحلة جديدة من برنامج التأهيل
كما بدأ أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، مرحلة جديدة من التأهيل بالجري حول الملعب بأحمال بدنية وسرعات محددة، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي.
وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز الجميع للارتباطات القادمة.
كان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مؤخرًا، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، والحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.
وكان الفريق قد واصل تدريباته عصر اليوم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للارتباطات القادمة.
وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز الجميع للارتباطات القادمة.